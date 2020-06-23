2020-06-23T06:56:47+03:00
Общество

«Ласково просим: бросьте»: уральские заключенные зачитали рэп о вреде наркотиков

Клип сняли к Международному дню борьбы с наркотиками и их незаконным оборотом
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Заключенные свердловской колонии ИК-62 в Ивделе сняли клип и зачитали рэп о вреде наркотиков. Это было сделано специально к Международному дню борьбы с наркотиками и их незаконным оборотом.

- Текст и музыку сочинили сами осужденные. Тема наркотиков и наказания для них в учреждениях ГУФСИН актуальна – тысячи осужденных в регионе отбывают наказание именно по статье 228 УК РФ, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Заключенные сняли клип о вреде наркотиков.Видео: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Но, при этом, в колониях заключенные ведут здоровых образ жизни: трудятся на лесозаготовках, швейном производстве, а также на сельхозучастке. А в свободное время занимаются спортом и творчеством. После того, как работа над клипом была закончена, его показали другим осужденным по кабельному телевидению ИУ. И им понравилось. А всех, кто принимал участие в его создании, по итогам месячника отметят грамотами и поощрениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Ласково просим: бросьте»: уральские заключенные зачитали рэп о вреде наркотиков
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