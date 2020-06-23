В Екатеринбург из Душанбе вернулись 103 уральца

23 Июнь 2020 2020-06-23T06:32:32+03:00

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Из Душанбе минувшим вечером вылетел эвакуационный рейс «Уральских авиалиний», который повез обратно домой 218 россиян. Самолет следовал с остановкой в Новосибирске, после чего направился в Екатеринбург.

- Всего на рейс зарегистрировалось 218 пассажиров, 115 летят до Новосибирска (101 взрослый и 8 детей) и 103 до Екатеринбурга (94 взрослых и 7 детей), - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В новосибирский Толмачево борт прилетел около 22:00, в Кольцово – около 00:14. Всех уральцев после прохождения медицинского осмотра отправили на двухнедельную обсервацию.

ИСТОЧНИК KP.RU