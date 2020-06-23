23 Июнь 2020 2020-06-23T06:15:06+03:00

На Среднем Урале клещи покусали 27 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только в Екатеринбурге больше девяти тысяч пострадавших

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По данным регионального Роспотребнадзора на 22 июня, с начала теплого сезона клещи успели покусать почти 27,5 тысяч уральцев. Это на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда было 24 892 случая). Среди детей до 17 лет зарегистрировано 6 457 укушенных.

- Больше всего пострадавших в Пышминском ГО, Слободо-Туринском районе, Талице, Рефтинском, Байкалово, Тугулыме, Асбесте, Дегтярске, Камышлове, Тавде, Каменске-Уральском и Ирбитском районе, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге зафиксировано 9 220 пострадавших от клещей (33,6% от общего числа), в том числе 1 687 детей.

За помощью в больницу с предварительным «клещевым энцефалитом» госпитализированы 106 человек, с «клещевым боррелиозом» 226 человек. В этом году запланировано обработать 12 200 гектаров всех территорий Свердловской области. На сегодняшний день обработаны порядка 9 890 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU