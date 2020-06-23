2020-06-23T06:15:06+03:00
Общество

На Среднем Урале клещи покусали 27 тысяч человек

Только в Екатеринбурге больше девяти тысяч пострадавших
Мария Трапезникова
Поделиться:
На Среднем Урале клещи покусали 27 тысяч человекНа Среднем Урале клещи покусали 27 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

По данным регионального Роспотребнадзора на 22 июня, с начала теплого сезона клещи успели покусать почти 27,5 тысяч уральцев. Это на 10% выше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда было 24 892 случая). Среди детей до 17 лет зарегистрировано 6 457 укушенных.

- Больше всего пострадавших в Пышминском ГО, Слободо-Туринском районе, Талице, Рефтинском, Байкалово, Тугулыме, Асбесте, Дегтярске, Камышлове, Тавде, Каменске-Уральском и Ирбитском районе, - рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге зафиксировано 9 220 пострадавших от клещей (33,6% от общего числа), в том числе 1 687 детей.

За помощью в больницу с предварительным «клещевым энцефалитом» госпитализированы 106 человек, с «клещевым боррелиозом» 226 человек. В этом году запланировано обработать 12 200 гектаров всех территорий Свердловской области. На сегодняшний день обработаны порядка 9 890 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ласково просим: бросьте»: уральские заключенные зачитали рэп о вреде наркотиков
В Екатеринбург из Душанбе вернулись 103 уральца
На Среднем Урале клещи покусали 27 тысяч человек
В Екатеринбурге ищут пострадавших от действий лжеполицейского
ВТБ Лизинг объявляет о старте приема заказов на Audi e-tron
Решила отомстить: школьница, издевающаяся над голубем, объяснила свой поступок
В Екатеринбурге, несмотря на коронавирус, начали подготовку к Царским дням
В Свердловской области за сутки провели 7 342 исследования проб на коронавирус
В Свердловской области почти 50% людей, умерших от коронавирусной инфекции, были старше 70 лет
Банк УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой до 15%
Стало известно, почему сотрудников НТЗМК переводят на трехдневную рабочую неделю