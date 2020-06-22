22 Июнь 2020 2020-06-22T20:09:26+03:00

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В Екатеринбурге ищут пострадавших от действий лжеполицейского. Молодой человек, 1997 года рождения, представлялся сотрудником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Он предлагал горожанам за деньги помочь с покупкой списанных служебных автомобилей. При этом злоумышленник заверял клиентов, что якобы входит в состав комиссии по утилизации и для него не составит особого труда провернуть дело.

- Для пущей убедительности фигурант назначал встречи возле здания ГУ МВД России по Свердловской области, где «решал вопросы» за, по его словам, символическую плату, которая начиналась от 150 тысяч рублей. Получив деньги, лжеполицейский исчезал, естественно, не выполнив обещанного, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Молодого человека задержали при очередной такой сделке в тот момент, когда к нему в руки попала от очередного «клиента» крупная сумма денег. Сейчас по данному факту три уголовных дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции просят граждан, которые могли пострадать от незаконных действий данного гражданина, обратиться в Дежурную часть УМВД России по городу Екатеринбургу или по телефону «02».

ИСТОЧНИК KP.RU