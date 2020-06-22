2020-06-22T20:09:26+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге ищут пострадавших от действий лжеполицейского

Мужчина предлагал за деньги помочь с покупкой списанных служебных автомобилей
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД России по Свердловской областиФото: ГУ МВД России по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге ищут пострадавших от действий лжеполицейского. Молодой человек, 1997 года рождения, представлялся сотрудником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Он предлагал горожанам за деньги помочь с покупкой списанных служебных автомобилей. При этом злоумышленник заверял клиентов, что якобы входит в состав комиссии по утилизации и для него не составит особого труда провернуть дело.

- Для пущей убедительности фигурант назначал встречи возле здания ГУ МВД России по Свердловской области, где «решал вопросы» за, по его словам, символическую плату, которая начиналась от 150 тысяч рублей. Получив деньги, лжеполицейский исчезал, естественно, не выполнив обещанного, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Молодого человека задержали при очередной такой сделке в тот момент, когда к нему в руки попала от очередного «клиента» крупная сумма денег. Сейчас по данному факту три уголовных дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции просят граждан, которые могли пострадать от незаконных действий данного гражданина, обратиться в Дежурную часть УМВД России по городу Екатеринбургу или по телефону «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге ищут пострадавших от действий лжеполицейского
ВТБ Лизинг объявляет о старте приема заказов на Audi e-tron
Решила отомстить: школьница, издевающаяся над голубем, объяснила свой поступок
В Екатеринбурге, несмотря на коронавирус, начали подготовку к Царским дням
В Свердловской области за сутки провели 7 342 исследования проб на коронавирус
В Свердловской области почти 50% людей, умерших от коронавирусной инфекции, были старше 70 лет
Банк УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой до 15%
Стало известно, почему сотрудников НТЗМК переводят на трехдневную рабочую неделю
Что грозит за невыполнение требований режима ЧС: отвечает прокуратура
В Екатеринбурге отремонтируют водонапорную башню-памятник на Московской горке
В Свердловской области увеличилось количество аварий из-за выезда на встречную полосу
Кто в Екатеринбурге и Свердловской области чаще всего умирает от коронавируса: отвечает главный патологоанатом
Почему умершие от коронавируса уральцы не сразу попадают в сводку: отвечает патологоанатом
Мошенники украли у екатеринбурженки с карты 900 тысяч
На Параде Победы в Екатеринбурге пройдет минута молчания
Снимите наушники: в Екатеринбурге перед «зебрами» на асфальте нарисовали белых человечков
В Екатеринбурге за 65 миллионов отремонтируют тепломагистраль на Таватуйской
ЦГБ №24 в Екатеринбурге подарили машину для перевозки заболевших COVID-19
Находился в федеральном розыске за убийство: в Екатеринбурге поймали вора, который угнал две иномарки
Как Twitter уничтожает позитивную повестку в России
Протащил под колесами 100 метров: в Нижнем Тагиле грузовик переехал мужчину, который шел на работу
В центре Екатеринбурга 24 июня запретят продажу алкоголя
На праздничный салют Победы в Екатеринбурге потратят 10 миллионов
120 свердловчан во время пандемии стали опекунами инвалидов, пенсионеров и детей-сирот
Россияне оценили размер компенсации морального вреда
На Среднем Урале зафиксировали еще одну смерть от коронавируса
На транспорте не было фар: на Урале легковушка сбила двух подростков на питбайке
Вокзал Екатеринбурга украсили портретами ветеранов ВОВ