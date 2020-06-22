22 Июнь 2020 2020-06-22T19:19:37+03:00

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В Екатеринбурге, несмотря на коронавирус, начали подготовку к Царским дням. О том, что мероприятия, посвященные памяти последнего императора России Николая II и членов его семьи могут состояться заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

- Надеемся, что ничто нам не помешает в этом стремлении быть с Господом и Его мучениками в эти дни, как мы старались и делали это в прежние времена, - сказал правящий архиерей. Глава митрополии отметил, что все мероприятия будут проходить с соблюдением необходимых мер безопасности, к которым за время карантинных ограничений верующие уже привыкли, - сказал митрополит.

В епархии рассказали, что точный порядок проведения мероприятий будет известен после 9 июля. Главными событиями традиционно становятся ночная Божественная литургия на площадке перед Храмом на Крови и Царский крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев. Отметим, что каждый год чтобы принять участие в Царских днях в Екатеринбурге собираются десятки тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU