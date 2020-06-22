В Свердловской области за сутки провели 7 342 исследования проб на коронавирус
В Свердловской области за сутки провели 7 342 исследования проб на коронавирус. Данные опубликовал региональный оперштаб. Тесты делают тем людям, у которых имеются для этого показания – симптомы ОРВИ, либо контакт с зараженным коронавирусом. Также за сутки медики обследовали 6 868 человек.
- Общее количество проведенных в регионе исследовании составляет 477 337. Обследовано всего 444 334 человека, - рассказали в оперштабе.
Сегодня в регионе подтвердились еще 197 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на территории области на 22 июня – 11 129 заболевших. Состояние 119 госпитализированных сегодня оценивается как тяжелое, 93 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 47 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 687.
ИСТОЧНИК KP.RU
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