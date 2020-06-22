2020-06-22T18:33:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области почти 50% людей, умерших от коронавирусной инфекции, были старше 70 лет

У половины умерших младше 70 лет были фоновые заболевания
Алина СУРИНА
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У 60% всех умерших были другие тяжелые заболеванияУ 60% всех умерших были другие тяжелые заболеванияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области 48% людей, умерших от коронавирусной инфекции, были старше 70 лет. Об этом рассказала специалист-патологоанатом регионального Минздрава, начальник Свердловского областного патологоанатомического бюро Юлия Игумнова в интервью. Разговор со специалистом опубликовали на сайте департамента информполитики региона.

- Младше 30 лет умерших нет, - рассказала Юлия Игумнова. -Действительно, чаще погибают люди старшего возраста. Кроме того, у половины умерших в возрасте до 70 лет были такие тяжелые фоновые заболевания, как ожирение, сахарный диабет, бронхиальная астма.

При этом, отметила начальник Свердловского областного патологоанатомического, наличие других тяжелых заболеваний – у 60% всех умерших. Количество мужчин и женщин среди умерших примерно одинаковое.

Напомним, что на 22 июня в Свердловской области зафиксирован 71 случай смерти больных от коронавирусной инфекции. Сегодня стало известно о еще одной смерти. Количество зараженных COVID-19 достигло 11 129 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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