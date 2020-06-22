2020-06-22T17:03:37+03:00
Общество

Что грозит за невыполнение требований режима ЧС: отвечает прокуратура

За данное нарушение суд может назначить штраф до миллиона рублей
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В каких случаях граждане, должностные лица, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридические лица подлежат привлечению к административной ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Разъясняет прокуратура Орджоникидзевского района.

- Правила режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, граждане обязаны выполнять законные требования должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации гражданам запрещается осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью, а также осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Если же бездействие привело к приченению вреда другого человека, то штрафы будут значительно выше:

Для а граждан в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 500 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Решила отомстить: школьница, издевающаяся над голубем, объяснила свой поступок
В Екатеринбурге, несмотря на коронавирус, начали подготовку к Царским дням
В Свердловской области за сутки провели 7 342 исследования проб на коронавирус
В Свердловской области почти 50% людей, умерших от коронавирусной инфекции, были старше 70 лет
Банк УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой до 15%
Стало известно, почему сотрудников НТЗМК переводят на трехдневную рабочую неделю
Что грозит за невыполнение требований режима ЧС: отвечает прокуратура
В Екатеринбурге отремонтируют водонапорную башню-памятник на Московской горке
В Свердловской области увеличилось количество аварий из-за выезда на встречную полосу
Кто в Екатеринбурге и Свердловской области чаще всего умирает от коронавируса: отвечает главный патологоанатом
Почему умершие от коронавируса уральцы не сразу попадают в сводку: отвечает патологоанатом
Мошенники украли у екатеринбурженки с карты 900 тысяч
На Параде Победы в Екатеринбурге пройдет минута молчания
Снимите наушники: в Екатеринбурге перед «зебрами» на асфальте нарисовали белых человечков
В Екатеринбурге за 65 миллионов отремонтируют тепломагистраль на Таватуйской
ЦГБ №24 в Екатеринбурге подарили машину для перевозки заболевших COVID-19
Находился в федеральном розыске за убийство: в Екатеринбурге поймали вора, который угнал две иномарки
Как Twitter уничтожает позитивную повестку в России
Протащил под колесами 100 метров: в Нижнем Тагиле грузовик переехал мужчину, который шел на работу
В центре Екатеринбурга 24 июня запретят продажу алкоголя
На праздничный салют Победы в Екатеринбурге потратят 10 миллионов
120 свердловчан во время пандемии стали опекунами инвалидов, пенсионеров и детей-сирот
Россияне оценили размер компенсации морального вреда
На Среднем Урале зафиксировали еще одну смерть от коронавируса
На транспорте не было фар: на Урале легковушка сбила двух подростков на питбайке
Вокзал Екатеринбурга украсили портретами ветеранов ВОВ