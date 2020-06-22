Что грозит за невыполнение требований режима ЧС: отвечает прокуратура

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:03:37+03:00

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В каких случаях граждане, должностные лица, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридические лица подлежат привлечению к административной ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Разъясняет прокуратура Орджоникидзевского района.

- Правила режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, граждане обязаны выполнять законные требования должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации гражданам запрещается осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью, а также осуществлять действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц, находящихся на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Если же бездействие привело к приченению вреда другого человека, то штрафы будут значительно выше:

Для а граждан в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 500 тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

ИСТОЧНИК KP.RU