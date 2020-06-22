2020-06-22T16:28:11+03:00
Общество

В Свердловской области увеличилось количество аварий из-за выезда на встречную полосу

С начала года в таких ДТП погиб 51 человек
Алина СУРИНА
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Фото: ГИБДД Свердловской областиФото: ГИБДД Свердловской области
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С начала года в Свердловской области произошло больше 250 аварий, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения. ДТП происходят из-за того, что водители, выезжающие на встречную полосу, совершают опасные маневры, чтобы обогнать едущую впереди машину. В таких ДТП погиб 51 человек и еще более 300 получили травмы. Кроме того пострадало 24 ребенка.

-По всем трем показателям - количество ДТП, погибшие и пострадавшие, наблюдается рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такие ДТП в основном происходят на трассах региона, и зачастую именно в преддверии выходных и в выходные, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Так, в минувшие выходные на 43 километре автодороги «Екатеринбург-Тюмень» водитель «Renault Logan» обгоняя автомобиль, не убедился в безопасности своего маневра. В итоге он допустил боковое столкновение с попутным «Ford». Автомобиль отбросило на две встречных машины. Водитель «Renault Logan» погиб на месте. Четыре человека получили травмы.

Еще одна авария произошла на 63 километре автодороги «Нижняя Салда-Алапаевск». Водитель «Opel», отвлекшись от управления, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение со встречным «Mitsubishi». В ДТП травмы получили водитель и пассажир автомобиля «Mitsubishi» и пассажир «Opel».

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

По той же причине произошло ДТП на 173 километре автодороги «Екатеринбург – Пермь». 48-летний водитель автомобиля «Skoda Fabia», также отвлекшись от управления транспортным средством, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным грузовым автомобилем «Volvo». От удара автомобиль «Skoda Fabia» отбросило с проезжей части. Водитель легкового автомобиля погиб, его пассажир получил травмы. Пассажир рассказал, что водитель уснул.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Сотрудники ДПС регулярно патрулируют федеральные и региональные дороги в целях пресечения опасных маневров и выездов на полосу встречного движения. Также запланированы рейды с авиационным отрядом Росгвардии. В ходе такого патрулирования с помощью летательных аппаратов специалисты отслеживают нарушителей правил дорожного движения и передают изображение инспекторам ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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