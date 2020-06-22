На Параде Победы в Екатеринбурге пройдет минута молчания

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:33:48+03:00

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На Параде Победы, который пройдет в Екатеринбурге уже в эту среду, 24 июня, пройдет минута молчания. Так военнослужащие ЦВО, под звук метронома, почтят память всех погибших во время Великой Отечественной войны.

- По завершении памятного ритуала войска Екатеринбургского гарнизона пройдут торжественным маршем по брусчатке площади 1905 года, - рассказал командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александр Лапин.

Всего в параде примут участие больше двух тысяч военнослужащих соединений и воинских частей ЦВО, сотрудниками силовых структур и курсантами учебных заведений Свердловской области. В составе механизированной колонны проедет больше 100 единиц современной и исторической военной техники.

Во время подготовки и проведении парада военные соблюдали все правила санбезопасности, проходят обязательный медосмотр, а также имеют при себе макси, перчатки и антисептики. Вся техника, которая также участвует в параде, проходит обработку.

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ИСТОЧНИК KP.RU