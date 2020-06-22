В Екатеринбурге за 65 миллионов отремонтируют тепломагистраль на Таватуйской

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:58:58+03:00

На ней находятся жилые дома и социально значимые объекты

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге планируют начать ремонт тепломагистрали М-6 по улице Таватуйская. На ней находятся порядка 50 жилых домов и социально значимые объекты Орджоникидзевского района. Стоимость работ составит 65 миллионов рублей.

- На участке проводится замена трубопровода диаметром 500 миллиметров от улицы Сортировочной до Маневровой протяженностью 1 170 метров, - рассказали в пресс-службе ЕТК. – Это проблемный участок – его периодически подтапливало грунтовыми водами.

За последние три года аварийные бригады устранили на участке семь прорывов. Магистраль используется с 1988 года. Сейчас рабочие монтируют на объекте строительные лотки под новую теплотрассу, стыкуют трубопроводы и строит новые теплокамеры. Специалисты полностью поменяют все тепломеханическое оборудование, установят дренажные колодца для сброса стоков из теплокамер в ливневую канализацию.

По данным ЕТК, новые трубы защищены современной пенополиуретановой теплоизоляцией с системой оперативно-дистанционного контроля. Благодаря ей трубы исправно проработают 30 лет. Во время ремонта тепло и горячую воду местные жители будут получать по временному трубопроводу.

ИСТОЧНИК KP.RU