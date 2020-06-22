Находился в федеральном розыске за убийство: в Екатеринбурге поймали вора, который угнал две иномарки

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:46:11+03:00

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В ночь на 15 июня полицейские Екатеринбурга при поддержке ОМОН Росгвардии задержали мужчину, которого подозревают в краже машины. Спецоперация прошла в районе гаражей в поселке Совхозный. В одном из них и нашли вора – вместе с иномаркой Kia Rio, которую он накануне и украл.

- При захвате подозреваемый оказал сопротивление. При нем был обнаружен готовый к применению травматический пистолет, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – После установки личности выяснилась и причина его агрессивного поведения: ранее 45-летний мужчина уже был судим и находился в федеральном розыске за разбой и убийство.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Во время осмотра салоны машины полицейские обнаружили специальные устройства, которые нужны для угона машин: электронный блок управления двигателем, устройство подавления GSM сигнала, а также инструмент для вскрытия замков автомобиля. Машина не была оснащена дополнительной сигнализацией, поэтому, как предполагается, преступник взломал замок водительской двери, открыл капот и заменил блок управления двигателем. После этого завел машину и перегнал в арендованный на краю города гараж.

- Кроме машины из гаража были изъяты несколько комплектов номеров от других ТС, которые также были угнаны в мае этого года на территории Екатеринбурга, - добавили в полиции. – Факт нахождения других краденых машин подтверждался и многочисленными личными вещами потерпевших, найденными здесь же.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В тот же день полицейские нашли и другой автомобиль, который также был украден. Сейчас оперативники проверяют мужчину и на причастность к другим кражам. На него завели уголовное дело, в машину вернули владельцу. Максимальное наказание, которое ему грозит, - до шести лет тюрьмы. На время следствия он будет находиться под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU