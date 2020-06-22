Как Twitter уничтожает позитивную повестку в России

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:00:17+03:00

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12 июня Twitter «зачистил» 1 152 проправительственных аккаунта в социальном блоге, посвященных продвижению партии «Единая Россия». Кроме этого, удалены аккаунты, связанные с порталом «Актуальная политика». Причиной послужило нарушение правила – публикации неоригинального контента ради достижения политических целей.

Как Twitter манипулирует политической повесткой, разбирались наши коллеги из NEWS.ru. Twitter не в первый раз ополчается на российские аккаунты политической направленности. Например, в декабре 2019 года руководство микроблога заблокировало аккаунт Россотрудничества, а еще ранее – учетную запись посольства России в Сирии. Это произошло после того, как ведомство раскритиковало местную спасительную организацию «Белые маски». МИД России расценил действия сервиса, как вопиющее нарушение свободы слова.

В июне 2020 года Twitter начал очищать соцсеть от записей с положительным контентом неполитического характера о России. Так, у Владислава, который занимался раскруткой нескольких аккаунтов с положительными новостями - о проведении успешной операции, об открытии новой ветки метро и так далее, все учетные записи были заблокированы.

Личные некоммерческие учетные записи мужчины и его знакомых тоже оказались заблокированы. Обращения в службу поддержки Twitter не дали никакого результата.

Также социальная сеть использует так называемые теневые баны, когда аккаунт пользователя не удаляется, но он пропадает из поиска. В итоге контент становится практически невидимым.

Как правило, под этот вид ограничений попадают консервативные учетные записи. Таким образом Twitter по сути блокирует несимпатичные ей записи. В самом Twitter ситуацию никак не комментируют, несмотря на запросы от журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU