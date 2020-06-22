В центре Екатеринбурга 24 июня запретят продажу алкоголя

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:45:47+03:00

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В центре Екатеринбурга в среду, 24 июня, с 8 до 23 часов запретят продажу алкоголя. Это связано с проведением парада Победы, который в 2020 году перенесли с 9 мая на этот день.

Продажа любых спиртных напитков запрещена в границах улиц Челюскинцев – переулка Красного – Николая Никонова – Карла Либкнехта – Малышева – Московской.

Парад Победы стартует в 10 часов утра. Для жителей Екатеринбурга военные подготовили обновленный авиапарад.

Подробную схему проведения парада – читайте в нашем материале по ссылке.

"Трезвая зона" 24 июня в ЕкатеринбургеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU