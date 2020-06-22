На транспорте не было фар: на Урале легковушка сбила двух подростков на питбайке

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:23:54+03:00

К счастью, сильно они не пострадали, потому что были в мотошлемах

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Накануне вечером, 21 июня, в Асбесте, на улице Советской, произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два 16-летний подростка – парень и девушка. Они катались на питбайке, их сбила легковушка. Водитель Ford при повороте налево, во двор, не уступил дорогу встречному питбайку, который двигался в прямом направлении.

- В результате ДТП травмы в виде ушибов и ссадин получил 16-летний водитель и его 16-летняя пассажирка, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Она получила травму в виде рваной раны правого коленного сустава и была госпитализирована.

Полицейские выяснили, что 45-летний водитель, заметили фары встречного автомобиля на приличном расстоянии от себя, стал поворачивать налево. Но во время завершения маневра он вдруг почувствовал удар в правую часть. Остановившись и выйдя из машины, мужчина увидел, что на дороге лежат парень и девушка, а рядом – питбайк. Оба были в мотошлемах.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Юноша со своей подругой направлялись в сторону улицы Войкова, водитель увидел, как прямо перед ним встречный автомобиль поворачивает налево, - добавили в ГИБДД. – 16-летний водитель попытался избежать столкновения, но не вышло. Мотошлемы спасли их от серьезных травм.

Оказалось, что на их питбайке не было фар – это, возможно, и повлияло на аварию. Оба водителя были трезвыми. Сам подросток уже три года под руководством своего отца серьезно занимается мотокроссом, однако у родителя не было специального образования. Юноша постоянно принимает участие в областных соревнованиях по мотокроссу и занимает призовые места. Отец неоднократно предупреждал сына о том, что ездить по общим дорогам на питбайке нельзя, но и доступ к транспорту не ограничивал.

Полицейские опросили всех участников и очевидцев ДТП. На подростка составили административный протокол за езду без прав. Теперь ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU