На севере Урала открыли памятник военным медикам

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:24:55+03:00

На нем прописаны фамилии всех установленных на сегодняшний день бывших работников медучреждений Серова

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В Серове, что на севере Свердловской области, ко Дню медицинского работника и дню начала Великой Отечественной войны открыли памятник военным медикам. На нем прописаны фамилии всех установленных на сегодняшний день участников войны – бывших работников медучреждений Серова.

За четыре года больше 120 работников городских больниц, поликлиник, аптек, сенэпидемстанции, детских санаториев, яслей, станции скорой помощи были мобилизованы в ряды Красной Армии.

- Очень символично, что именно сегодня мы открываем такой мемориальный комплекс. Именно сейчас, как и много лет назад, медики снова на передовой, на переднем крае борьбы за наши жизни, - заявил глава Серовского ГО Василий Сизиков.

Для того, чтобы установить памятник, специалисты на протяжении долгого времени собирали и уточняли информацию, документальные материалы и искали родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU