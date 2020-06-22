В уральском поселке на лесопилке от удара током погиб рабочий

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:56:04+03:00

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В середине июня в Таборинском районе Свердловской области, в поселке Таборы, произошел несчастный случай. Во время работ на лесопилке погиб сотрудник – он проводил ручную расчистку ЛЭП.

- По предварительным данным, при проведении работ по ручной расчистке участка насаждений деревьев и кустарника между опорами ЛЭП работник спилил дерево, которое стало падать на линию электропередач, и он попытался его поймать, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуре. – В результате падения макушка дерева коснулась ЛЭП, и работник получил большой разряд током, в результате чего погиб на месте.

Сразу после этого прокурор Таборинского района Василий Тафинцев выехал на место происшествия и организовал проверку. Будет изучена техника безопасности лесопилки, а также истребованы локальные акты компании, опрошены должностные лица. Прокуратура также взяла на контроль проведение следственными органами доследственной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU