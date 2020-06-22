В Екатеринбурге на два месяца закрыли на ремонт мост на Уктусе

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:03:28+03:00

На это время поменяется маршрут сразу трех автобусов. Рассказываем, как они будут ходить

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В Екатеринбурге с сегодняшнего дня на два месяца закрыли на ремонт мост по улице Лыжников, что на Уктусе. Как рассказали в пресс-службе мэрии, движение транспорта приостановят на участке с 22 июня по 22 августа – на участке будут менять асфальтное покрытие.

На это время изменится маршрут сразу трех автобусов: №42, 056 и 083. Рассказываем, как они будут ходить:

№ 42: будет укорочен до остановки «Уктус» (разворотное троллейбусное кольцо);

№ 056: в направлении остановки «Сосновый бор» по улицам: 8 Марта – Академика Шварца – Белинского – Саввы Белых – Луганская – Кольцовский тракт – Алтайская – Якутская – Яблоневая – Молодогвардейцев – Лыжников – до остановки «Дарвина».

№ 083: в направлении остановки «ЖК Светлый» по улицам: Белинского – Саввы Белых – Луганская – Кольцовский тракт – микрорайон Светлый.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – внимательно смотреть за новыми знаками и указателями, а также заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU