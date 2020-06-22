Вывели из огня 10 человек: в уральском поселке сгорел двухэтажный барак

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:19:34+03:00

К счастью, в пожаре никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

Минувшей ночью в поселке Капушиха, который находится в Кировградском ГО Свердловской области, произошел сильный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 02:36 – на улице Парковая загорелся частично расселенный двухэтажный барак. На место направили 30 спасателей на семи спецмашинах.

- Горел частично расселенный двухэтажный деревянный дом барачного типа. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями из здания эвакуированы 10 человек, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/786267" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар в уральском поселке.Видео: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Площадь пожара составила 360 квадратных метров. Справиться с огнем спасателям удалось только к 05:10. К счастью, все обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU