2020-06-22T08:19:34+03:00
Происшествия

Вывели из огня 10 человек: в уральском поселке сгорел двухэтажный барак

К счастью, в пожаре никто не пострадал
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в поселке Капушиха, который находится в Кировградском ГО Свердловской области, произошел сильный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 02:36 – на улице Парковая загорелся частично расселенный двухэтажный барак. На место направили 30 спасателей на семи спецмашинах.

- Горел частично расселенный двухэтажный деревянный дом барачного типа. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями из здания эвакуированы 10 человек, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Крупный пожар в уральском поселке.Видео: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Площадь пожара составила 360 квадратных метров. Справиться с огнем спасателям удалось только к 05:10. К счастью, все обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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