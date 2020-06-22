Вывели из огня 10 человек: в уральском поселке сгорел двухэтажный барак
Минувшей ночью в поселке Капушиха, который находится в Кировградском ГО Свердловской области, произошел сильный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 02:36 – на улице Парковая загорелся частично расселенный двухэтажный барак. На место направили 30 спасателей на семи спецмашинах.
- Горел частично расселенный двухэтажный деревянный дом барачного типа. Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями из здания эвакуированы 10 человек, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Крупный пожар в уральском поселке.Видео: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Площадь пожара составила 360 квадратных метров. Справиться с огнем спасателям удалось только к 05:10. К счастью, все обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU