2020-06-22T07:29:12+03:00
Общество

«Животный страх смерти»: звезда «Уральских пельменей» высмеял священника в скафандре, причащавшего бабушку

Гневный пост актер выложил на своей странице в Instagram
Мария Трапезникова
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Фото: Дмитрий Соколов в InsatgramФото: Дмитрий Соколов в Insatgram
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Звезда шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов опубликовал на своей странице в Instagram гневный пост, в котором высмеивает священника в защитном костюме. Он проиллюстрировал свои слова фотографией, на которой священнослужитель проводит на дому службу для бабушки. А она целует ему руку в перчатке. Судя по скриншоту, это произошло в Москве.

- У меня вопрос: кто кого защищает от вируса? – Написал Соколов в Instagram. – Простите, но я не могу представить Иисуса Христа, исцеляющего прокаженного, в скафандре. Я верю, что мать может вымолить сына от наркозависимости, я верю (и знаю случаи), когда онкобольные излечиваются Верой во Христа и силой причастия. На этом фото вместо «Страха Божия» я вижу «животный страх смерти». И от такой «веры» мне грустно.

Дмитрий Соколов и Ксения Соколова вступились за Отца / Cхиигумен Сергий Романов.Видео: Youtube

Чуть раньше Дмитрий Соколов стал одним из участников конфликта вокруг опального схиигумена Сергия, который «захватил» Среднеуральский женский монастырь. Актер пришел на службу в тот день, когда к храму съехались силовики. После этого он записал видео, в котором вместе с супругой объяснил, почему поддерживает отца Сергия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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