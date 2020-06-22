2020-06-22T06:43:11+03:00
Общество

«Свеча Памяти»: военные и студенты Екатеринбурга вспомнили погибших в Великой Отечественной войне

Акция прошла в одно и то же время в разных точках города
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УрФУФото: пресс-служба УрФУ
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Накануне вечером, 21 июня, в Екатеринбурге прошла акция «Свеча Памяти», которую посвятили Дню памяти и скорби. В ней приняли участие волонтерский центр УрФУ, региональный центр патриотического воспитания и военные ЦВО. Свечи зажглись примерно в одно и то же время в разных точках города.

У главного корпуса УрФУ на Мира студенты с 1000 свечей в руках выстроились в гигантское слово «Помним». «Ровно 79 лет назад началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней», - написали в пресс-службе вуза.

Военные из ЦВО поучаствовали в "Свече памяти".Видео: пресс-служба ЦВО

В это же время акция прошла в воинских частях и подразделениях, дислоцированных на Урале. На плацу военные со свечами в руках выстроились в форме слов «Мы помним», таким образом почтив память всех погибших в годы войны.

Напомним, ровно 79 лет назад, в ночь на 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска напали на СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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