В Екатеринбург вернулись застрявшие в Ташкенте туристы
Минувшим вечером, 21 июня, в Екатеринбург приземлился очередной эвакуационный борт из Узбекистана. Узбекская авиакомпания вернула домой из Ташкента 125 русских туристов. Всех пассажиров сразу же проверили.
- После прохождения таможенного контроля, сотрудники Роспотребналзора обследовали пассажиров для выявления признаков ОРВИ, измерили температуру, - рассказали в региональном оперштабе. – 71 человек, в том числе 9 детей отправились на обсервацию до получения отрицательных результатов теста на коронавирус.
Оставшаяся часть пассажиров, при поддержке своих оперштабов, отправилась к себе в регионы. Кстати, тем же днем из Вьетнама прилетели 55 уральцев – их также направили в обсервацию до получения отрицательных тестов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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