2020-06-22T06:30:34+03:00
Общество

В Екатеринбург вернулись застрявшие в Ташкенте туристы

Все отправили на двухнедельную обсервацию
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Екатеринбург вернулись застрявшие в Ташкенте туристыВ Екатеринбург вернулись застрявшие в Ташкенте туристыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Минувшим вечером, 21 июня, в Екатеринбург приземлился очередной эвакуационный борт из Узбекистана. Узбекская авиакомпания вернула домой из Ташкента 125 русских туристов. Всех пассажиров сразу же проверили.

- После прохождения таможенного контроля, сотрудники Роспотребналзора обследовали пассажиров для выявления признаков ОРВИ, измерили температуру, - рассказали в региональном оперштабе. – 71 человек, в том числе 9 детей отправились на обсервацию до получения отрицательных результатов теста на коронавирус.

Оставшаяся часть пассажиров, при поддержке своих оперштабов, отправилась к себе в регионы. Кстати, тем же днем из Вьетнама прилетели 55 уральцев – их также направили в обсервацию до получения отрицательных тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уральский депутат пожаловался на запах гнили на плотине под Нижним Тагилом
«Свеча Памяти»: военные и студенты Екатеринбурга вспомнили погибших в Великой Отечественной войне
В Екатеринбург вернулись застрявшие в Ташкенте туристы
Будут разгонять торговцев-нелегалов: Евгений Куйвашев поручил устроить рейды на «Таганском ряду»
В Екатеринбурге байкер и его 17-летняя пассажирка пострадали в аварии
«Это не в наших полномочиях»: мэрия Екатеринбурга сообщила о мошенниках, которые бесплатно раздают продукты
Тепла не будет: в Екатеринбурге ожидается дождливая неделя
Пока тест не будет отрицательным: уральцев, прилетевших из Вьетнама, поместили в обсерватор
Еще один человек умер от коронавируса в Свердловской области
В понедельник свердловчане услышат вой сирен в честь жертв Великой Отечественной войны
«Пел в магазине и просил денег»: в Екатеринбурге ищут 38-летнего мужчину
«Готовы всегда помочь без причин»: заключенные уральской колонии сочинили для врачей песню
Генерал-майор вступился за отца Сергия, захватившего женский монастырь
В Екатеринбурге полиция устроила «охоту» на нелегальных мигрантов