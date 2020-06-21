Тепла не будет: в Екатеринбурге ожидается дождливая неделя

21 Июнь 2020 2020-06-21T13:56:11+03:00

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Лето похоже совсем покинуло уральскую столицу, поэтому остается только набраться терпения и ждать. Если еще полторы недели назад жарило солнышко и мысли были только о пляже, то с 22 июня погода будет только бодрить. Ожидаются грозы, ветер и пасмурное небо, со средней температурой в плюс 15 градусов.

В понедельник, 22 июня, по данным сайта Gismeteo, осадки выпадут во второй половине дня. Дождь ожидается примерно в 14 часов. Температура днем +14 градусов, ночью +9.

Во вторник, 23 июня, плюс 9 градусов ночью, а днем потеплеет до +18 градусов. Будет пасмурно, но без осадков.

Среда, 24 июня, проливной дождь в течение всего дня. А ближе к вечеру ожидается гроза. Плюс 11 градусов будет ночью, днем термометр покажет плюс 18.

Четверг, 25 июня, также идет дождь целый день. Немного похолодает ночью до +8, а днем уже температура поднимется только до 13 градусов.

Пятница, 26 июня, похолодает еще больше% ночью +7, днем +13. Дождь не прекратится до конца дня.

ИСТОЧНИК KP.RU