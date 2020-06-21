Пока тест не будет отрицательным: уральцев, прилетевших из Вьетнама, поместили в обсерватор

21 Июнь 2020 2020-06-21T13:25:33+03:00

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Авиакомпания «Аэрофлот» вернула на родину 124 россиянина из Вьетнама. На рейсе Хошимин- Екатеринбург- Москва были 55 жителей среднего Урала. После того как свердловчане прошли таможенный контроль, их увезли в обсерватор.

- После прохождения таможенного контроля и обследования сотрудниками Роспотребнадзора 55 пассажиров направили в обсерватор - до получения результатов первого теста на COVID-19. В случае отрицательного результата, люди будут переведены на домашнюю изоляцию, - рассказали в пресс-службе оперативного штаба Свердловской области.

Часть пассажиров рейса отправились в свои регионы.

Напомним, ранее пассажиры, прилетевшие из-за границы, обязаны были провести две недели в обсерваторе.

ИСТОЧНИК KP.RU