2020-06-21T13:03:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один человек умер от коронавируса в Свердловской области

Всего от инфекции скончались 70 пациентов
Юлия СТАЛИНА
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В воскресенье, 21 июня из больниц выписали 137 человек.В воскресенье, 21 июня из больниц выписали 137 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за последние сутки зарегистрировали еще одну смерть от коронавирусной инфекции. Таким образом, к 21 июня от Covid-19 в регионе уже скончались 70 уральцев. По словам регионального оперативного штаба, сейчас в больницах находится 89 пациентов в тяжелом состоянии, из них только 49 подключены к аппаратам ИВЛ.

- Пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 594. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - отмечают в оперативном штабе.

В воскресенье, 21 июня из больниц выписали 137 человек. Всего уральские врачи вылечили 5496 пациентов. Напомним, сегодня тесты на коронавирус подтвердились 207 человек в Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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