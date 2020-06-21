Еще один человек умер от коронавируса в Свердловской области
В Свердловской области за последние сутки зарегистрировали еще одну смерть от коронавирусной инфекции. Таким образом, к 21 июня от Covid-19 в регионе уже скончались 70 уральцев. По словам регионального оперативного штаба, сейчас в больницах находится 89 пациентов в тяжелом состоянии, из них только 49 подключены к аппаратам ИВЛ.
- Пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 594. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - отмечают в оперативном штабе.
В воскресенье, 21 июня из больниц выписали 137 человек. Всего уральские врачи вылечили 5496 пациентов. Напомним, сегодня тесты на коронавирус подтвердились 207 человек в Свердловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»