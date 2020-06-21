2020-06-21T11:41:38+03:00
Общество

В понедельник свердловчане услышат вой сирен в честь жертв Великой Отечественной войны

Системы оповещения сработают 22 июня в обеденное время
Юлия СТАЛИНА
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Сирены зазвучат 22 июня.Сирены зазвучат 22 июня.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Екатеринбурга и других муниципалитетов Свердловской области в понедельник услышат рев сирен. Но не пугайтесь, это не предупредительная тревога, а всего лишь акция. 22 июня в 14:15 включат системы оповещения, как дань памяти жертвам Великой Отечественной войны, а также жертвам всех войн за свободу и независимость России.

- Просьба к жителям Свердловской области сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий и работ, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, 22 июня отмечается День памяти и скорби. Это 79-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории России, ставшая основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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