«Пел в магазине и просил денег»: в Екатеринбурге ищут 38-летнего мужчину

21 Июнь 2020 2020-06-21T10:30:27+03:00

Очевидцы рассказали, что видели похожего по описанию в ориентировках человека в магазине

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В Екатеринбурге волонтеры объявили поиски 38-летнег мужчины. Валерий Попов ушел из дома 14 июня и с тех пор на связь не выходил. В ориентировках отряда «Лиза Алерт» указано, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Приметы Валерий Попова:

Рост: 175 см.,

Телосложение: плотное,

Цвет глаз: карие,

Волосы: тёмно-русые с проседью на висках.

В день пропажи был одет в голубую камуфляжную куртку, спортивные штаны, черные сланцы, черную кепку.

Фото: "Инцидент Екатеринбург" группа в соцсети "Вконтакте".

Спустя несколько часов после публикации ориентировки в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вклнтакте», люди начали откликаться.

- Пехотинцев, магазин «Яблоко». Очень похожий человек стоял у входа в магазин, пел, держал кепку, просил денег. Светло голубая или белая куртка, черная кепка, спортивные штаны, на ногах вроде кроссовки, волосы темные. У него еще был красный рюкзак. Было темно, поэтому не очень разглядели, - написала Вика Владова в группе.

Все, кто узнал мужчину на фото и знает где он находится, просьба сообщать в полицию или по телефону волонтеров «Лиза Алерт»: Ольга 8 953 606 98 87.

ИСТОЧНИК KP.RU