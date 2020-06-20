Генерал-майор вступился за отца Сергия, захватившего женский монастырь

20 Июнь 2020 2020-06-20T21:32:24+03:00

По мнению Иванова, проповеди Сергия раскрывают ту ситуацию, которая сложилась в государстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Зампред общественного совета министерства общественной безопасности Свердловской области, генерал-майор запаса Сергей Иванов выступил в поддержку схигумена Серия (Романова), который захватил Среднеуральски женский монастырь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/786098" frameborder="0"></iframe> Генерал-майор выступил в защиту отца Сергия.

- Последнее время в СМИ очень много выступлений ученых различного направления, медики и политологи заявляют, что коронавирус и пандемия — искусственно созданные условия для того, чтобы разъединить людей, народы и обеспечить приход к власти теневого мирового правительства. О том, что оно существует, я могу заявлять со всей ответственностью, потому что в предыдущей своей должности я занимался как раз этими вопросами, - сказал Иванов.

Напомним, что 26 июня схигумена ждет церковный суд. Ранее в его защиту выступали хоккеист Павел Дацюк и актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU