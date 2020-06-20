2020-06-20T21:32:24+03:00
Общество

Генерал-майор вступился за отца Сергия, захватившего женский монастырь

В конце следующей недели схигумена ждет церковный суд
Олег ГАЛИМОВ
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По мнению Иванова, проповеди Сергия раскрывают ту ситуацию, которая сложилась в государствеПо мнению Иванова, проповеди Сергия раскрывают ту ситуацию, которая сложилась в государствеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Зампред общественного совета министерства общественной безопасности Свердловской области, генерал-майор запаса Сергей Иванов выступил в поддержку схигумена Серия (Романова), который захватил Среднеуральски женский монастырь.

Генерал-майор выступил в защиту отца Сергия.

- Последнее время в СМИ очень много выступлений ученых различного направления, медики и политологи заявляют, что коронавирус и пандемия — искусственно созданные условия для того, чтобы разъединить людей, народы и обеспечить приход к власти теневого мирового правительства. О том, что оно существует, я могу заявлять со всей ответственностью, потому что в предыдущей своей должности я занимался как раз этими вопросами, - сказал Иванов.

Напомним, что 26 июня схигумена ждет церковный суд. Ранее в его защиту выступали хоккеист Павел Дацюк и актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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