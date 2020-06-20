2020-06-20T16:23:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 224 человека заболели коронавирусом в Свердловской области

Также оперштаб подтвердил пять новых смертей
Олег ГАЛИМОВ
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По данным на 20 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 10481 исследование проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 9932 человека.По данным на 20 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 10481 исследование проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 9932 человека.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Среднем Урале зарегистрировано 224 новых случаев COVID-19. Из них 160 – в Екатеринбурге. Всего в регионе зарегистрировано 10725 случаев COVID-19.

- Состояние 82 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 44 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе региона.

Также за последние 24 часа скончались пять человек. Число летальных исходов достигло 69

Было выписано 299 человек. Всего уральские врачи вылечили 5359 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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