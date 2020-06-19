Губернатор Евгений Куйвашев разрешил проводить в Свердловской области массовые мероприятия

19 Июнь 2020 2020-06-19T20:59:03+03:00

Об этом глава региона написал у себя на странице в Instagram Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, организаторы могут заполнять площадки зрителями только на 10 процентов

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил проводить на территории области массовые мероприятия. Правда, при условии если площадки будут заполнены не больше чем на 10%. Об этом глава региона написал у себя на странице в Instagram.

Губернатор напомнил, что 20 июня на стадионе «Екатеринбург Арена» пройдет футбольный матч, где сыграет «Урал». Но трибуны будут заполнены далеко не полностью.

- В условиях режима повышенной готовности мы вынуждены ограничить количество зрителей до 3 500 человек, - написал Евгений Куйвашев.

Также он уточнил, что эти же ограничения касаются не только спортивных мероприятий, но и всех остальных событий, на которые массово приходят зрители. Количество пришедших в каждом случае зависит от вместимости площадки.

- Согласно документу, в Свердловской области допускается проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10% от вместимости спортивного объекта, - уточнил губернатор.

Напомним, недавно стало известно о том, что организаторы решили перенести крупнейший для Екатеринбурга музыкальный фестиваль «Ночь музыки». А организаторы The Beatles Fest и вовсе решили отменить фестиваль.

ИСТОЧНИК KP.RU