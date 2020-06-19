«Хотим разговаривать лично, а не через монитор»: в Екатеринбурге отменили фестиваль The Beatles Fest

19 Июнь 2020 2020-06-19T19:44:59+03:00

Фестиваль проведут в следующем году. Фото: страница The Beatles Fest в Instagram

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В Екатеринбурге организаторы решили отменить фестиваль The Beatles Fest. Это музыкальное событие долгие годы проводилось в столице Урала и стало уже традиционным для города. Отказаться от фестиваля пришлось из-за вспышки пандемии коронавируса.

Об отмене значимого для всех битломанов мероприятия рассказала руководитель оргкомитета фестиваля Вера Белоус.

- Наш фестиваль принадлежит последним дням весны и первым дням лета. Это его основа. А его душа и воздух — это люди. Мы хотим видеть улыбки и петь вместе «Hey, Jude». Хотим обниматься, фоткаться и пить лимонады. А еще мы хотим разговаривать с теми, кто любит этот фестиваль, лично, а не через экран монитора», - написала Вера Белоус на своей страничке в Facebook.

На протяжении нескольких лет The Beatles Fest проводился на бульваре Культуры на Уралмаше. Однако в 2019 году организаторы решили поменять привычную площадку и провести фестиваль в Академическом районе.

Напомним, недавно стало известно о том, что организаторы решили перенести крупнейший для Екатеринбурга музыкальный фестиваль «Ночь музыки».

ИСТОЧНИК KP.RU