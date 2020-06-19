2020-06-19T19:44:59+03:00
Общество

«Хотим разговаривать лично, а не через монитор»: в Екатеринбурге отменили фестиваль The Beatles Fest

Такое решение организаторы приняли из-за вспышки коронавируса
Евгений СТОЯНОВ
Поделиться:
Фестиваль проведут в следующем году. Фото: страница The Beatles Fest в InstagramФестиваль проведут в следующем году. Фото: страница The Beatles Fest в Instagram
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге организаторы решили отменить фестиваль The Beatles Fest. Это музыкальное событие долгие годы проводилось в столице Урала и стало уже традиционным для города. Отказаться от фестиваля пришлось из-за вспышки пандемии коронавируса.

Об отмене значимого для всех битломанов мероприятия рассказала руководитель оргкомитета фестиваля Вера Белоус.

- Наш фестиваль принадлежит последним дням весны и первым дням лета. Это его основа. А его душа и воздух — это люди. Мы хотим видеть улыбки и петь вместе «Hey, Jude». Хотим обниматься, фоткаться и пить лимонады. А еще мы хотим разговаривать с теми, кто любит этот фестиваль, лично, а не через экран монитора», - написала Вера Белоус на своей страничке в Facebook.

На протяжении нескольких лет The Beatles Fest проводился на бульваре Культуры на Уралмаше. Однако в 2019 году организаторы решили поменять привычную площадку и провести фестиваль в Академическом районе.

Напомним, недавно стало известно о том, что организаторы решили перенести крупнейший для Екатеринбурга музыкальный фестиваль «Ночь музыки».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Евгений Куйвашев разрешил проводить в Свердловской области массовые мероприятия
«Хотим разговаривать лично, а не через монитор»: в Екатеринбурге отменили фестиваль The Beatles Fest
В Ельцин-Центре начали проводить тесты на антитела к COVID-19
Влетел в забор и перевернулся: на Урале погиб водитель Lada Kalina
Рассекали по полю на розовом «Урале» с коляской: Клава Кока и Niletto сняли клип на новую песню
ВТБ Капитал Инвестиции будет развивать коммуникацию с клиентами в Telegram
В Екатеринбурге из лампад выложат фразу «21 ИЮНЯ. ПОМНИМ»
На месте работают следователи, полиция и МЧС: в Екатеринбурге пенсионер на легковушке насмерть сбил байкера
В Екатеринбурге запустили в работу отремонтированные в Питере вагоны метро
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%
Закроют ли на Среднем Урале алкомаркеты в жилых домах: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
Дети из Екатеринбурга смогут уехать в лагеря со 2 июля
За два дня на бесплатное тестирование на антитела записались 18 тысяч свердловчан
Свердловская область вышла на плато, несмотря на прирост смертей от коронавируса