В Ельцин-Центре начали проводить тесты на антитела к COVID-19
В музее первого президента России Бориса Ельцина начали проводить тестирование на антитела к коронавирусу. Как уточняют на сайте Ельцин-Центра, сдать тест можно уже с 19 июня.
- Тест на антитела показывает, встречался или нет человек с вирусом, что особенно важно на этапе, когда идет ослабление карантинных мер и люди начинают постепенно возвращаться к прежней активной жизни, - рассказывают в Ельцин-Центре.
Тест проводят в лаборатории Клинического института репродуктивной медицины (КИРМ), который находится в здании музея первого президента.
Получить результат теста можно будет всего за 10-15 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU
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