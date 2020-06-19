2020-06-19T18:57:02+03:00
Общество

В Ельцин-Центре начали проводить тесты на антитела к COVID-19

Узнать результат можно в течение 10-15 минут
Евгений СТОЯНОВ
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Анализы на коронавирус в здании Ельцин-Центра начали проводить с 19 июняАнализы на коронавирус в здании Ельцин-Центра начали проводить с 19 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В музее первого президента России Бориса Ельцина начали проводить тестирование на антитела к коронавирусу. Как уточняют на сайте Ельцин-Центра, сдать тест можно уже с 19 июня.

- Тест на антитела показывает, встречался или нет человек с вирусом, что особенно важно на этапе, когда идет ослабление карантинных мер и люди начинают постепенно возвращаться к прежней активной жизни, - рассказывают в Ельцин-Центре.

Тест проводят в лаборатории Клинического института репродуктивной медицины (КИРМ), который находится в здании музея первого президента.

Получить результат теста можно будет всего за 10-15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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