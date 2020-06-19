В Ельцин-Центре начали проводить тесты на антитела к COVID-19

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:57:02+03:00

Анализы на коронавирус в здании Ельцин-Центра начали проводить с 19 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В музее первого президента России Бориса Ельцина начали проводить тестирование на антитела к коронавирусу. Как уточняют на сайте Ельцин-Центра, сдать тест можно уже с 19 июня.

- Тест на антитела показывает, встречался или нет человек с вирусом, что особенно важно на этапе, когда идет ослабление карантинных мер и люди начинают постепенно возвращаться к прежней активной жизни, - рассказывают в Ельцин-Центре.

Тест проводят в лаборатории Клинического института репродуктивной медицины (КИРМ), который находится в здании музея первого президента.

Получить результат теста можно будет всего за 10-15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU