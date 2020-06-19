2020-06-19T13:34:33+03:00
Общество

Свердловская область вышла на плато, несмотря на прирост смертей от коронавируса

В регионе 64 погибших
Мария Трапезникова
Поделиться:
В регионе снизилось число заболевших пневмониейВ регионе снизилось число заболевших пневмониейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано больше 10,5 тысяч заболевших коронавирусом. Из них 64 человека погибли, но еще больше пяти тысяч медикам удалось вылечить и отправить по домам. Вместе с тем, вот уже который день в регионе фиксируется примерно одинаковое число новых случаев – и примерно одинаковое число смертей. И оно отнюдь не становиться меньше.

Однако, по данным региональных властей, область по-прежнему находится на плато. Об этом во время брифинга с журналистами заявил вице-губернатор Павел Креков.

Динамика распространения коронавируса на 19 июня Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на 19 июняФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Сегодня мы отмечаем стабильность. Как говорят специалисты, мы вышли на плато. Мы надеемся, что при соблюдении всех мер безопасности, это позволит нам постепенно перейти к снижению числа заболевших, - рассказал Павел Креков.

При этом в регионе снизилось число заболеваний пневмонией. И это, по словам вице-губернатора, также говорит о том, что Свердловская область находится в стабильном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге запустили в работу отремонтированные в Питере вагоны метро
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%
Закроют ли на Среднем Урале алкомаркеты в жилых домах: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
Дети из Екатеринбурга смогут уехать в лагеря со 2 июля
За два дня на бесплатное тестирование на антитела записались 18 тысяч свердловчан
Свердловская область вышла на плато, несмотря на прирост смертей от коронавируса
Обучение женщин профессии помощник машиниста локомотива началось на Свердловской железной дороге
Из головы течет кровь: на ЖБИ «Лада» насмерть сбила байкера
Сварщик из Челябинска украл у екатеринбуржца 10 тысяч с карты, привязанной к потерянному телефону
В ЖК «Мичуринский» продают необычные квартиры
На Урале экс-полицейские бросили еле живого мужчину в лесу и отделались обязательными работами
Больнице на севере Урала подарили КТ для выявления «коронавирусных» пациентов
Медики Ревды получили защитные маски и комбинезоны на полтора миллиона
Прокуратура запустила федеральный проект «Сила в правде»
В Екатеринбурге начался суд по делу о прослушке Евгения Ройзмана
В мэрии Екатеринбурга рассказали, где медики «подхватывают» коронавирус
За сутки на Среднем Урале зафиксировали четыре смерти от COVID-19
На Урале поймали двух юных воришек, стащивших из магазина банкомат
Мобильный оператор Tele2 вместе с компанией «Ростелеком» подвели итоги первого полугодия в телеком-индустрии
На скорости до 700 км/час: в небе над Екатеринбургом пролетели 50 самолетов
«Изъяли 15 тонн спирта»: на Урале вскрыли подпольный цех по изготовлению алкоголя
Переломили пополам: в парке XXII Партсъезда, который закрыли на реконструкцию, сломали дерево
В Екатеринбурге ищут водителя, который сбил восьмилетнюю девочку и уехал
«Средняя зарплата – 47 тысяч»: во время пандемии на Среднем Урале вырос спрос на медиков
С начала года 28 свердловских водителей пытались подкупить полицейских
В Нижнем Тагиле за 125 миллионов отремонтируют еще пять дорог