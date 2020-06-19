Свердловская область вышла на плато, несмотря на прирост смертей от коронавируса
На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано больше 10,5 тысяч заболевших коронавирусом. Из них 64 человека погибли, но еще больше пяти тысяч медикам удалось вылечить и отправить по домам. Вместе с тем, вот уже который день в регионе фиксируется примерно одинаковое число новых случаев – и примерно одинаковое число смертей. И оно отнюдь не становиться меньше.
Однако, по данным региональных властей, область по-прежнему находится на плато. Об этом во время брифинга с журналистами заявил вице-губернатор Павел Креков.
Динамика распространения коронавируса на 19 июняФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
- Сегодня мы отмечаем стабильность. Как говорят специалисты, мы вышли на плато. Мы надеемся, что при соблюдении всех мер безопасности, это позволит нам постепенно перейти к снижению числа заболевших, - рассказал Павел Креков.
При этом в регионе снизилось число заболеваний пневмонией. И это, по словам вице-губернатора, также говорит о том, что Свердловская область находится в стабильном состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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