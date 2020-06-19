Свердловская область вышла на плато, несмотря на прирост смертей от коронавируса

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:34:33+03:00

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На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано больше 10,5 тысяч заболевших коронавирусом. Из них 64 человека погибли, но еще больше пяти тысяч медикам удалось вылечить и отправить по домам. Вместе с тем, вот уже который день в регионе фиксируется примерно одинаковое число новых случаев – и примерно одинаковое число смертей. И оно отнюдь не становиться меньше.

Однако, по данным региональных властей, область по-прежнему находится на плато. Об этом во время брифинга с журналистами заявил вице-губернатор Павел Креков.

Динамика распространения коронавируса на 19 июняФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Сегодня мы отмечаем стабильность. Как говорят специалисты, мы вышли на плато. Мы надеемся, что при соблюдении всех мер безопасности, это позволит нам постепенно перейти к снижению числа заболевших, - рассказал Павел Креков.

При этом в регионе снизилось число заболеваний пневмонией. И это, по словам вице-губернатора, также говорит о том, что Свердловская область находится в стабильном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU