Обучение женщин профессии помощник машиниста локомотива началось на Свердловской железной дороге

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:18:05+03:00

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На Свердловской железной дороге, в рамках пилотного проекта ОАО «РЖД», началось обучение женщин профессии помощник машиниста локомотива. Это первая ступень для того, чтобы стать машинистом. Желающим посвятить себя сложной и ответственной профессии сначала необходимо пройти обучение и наработать определенный опыт в качестве помощника.

В первую группу обучающихся зачислены 9 женщин. Срок подготовки на помощника машиниста составляет 24 недели. Занятия проходят в Свердловском учебном центре профессиональных квалификаций (СУЦПК) и состоят из теоретических и практических этапов. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с эпидемиологической ситуацией и при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора (пока занятия переведены в дистанционный формат).

Помощник машиниста отслеживает показания приборов, контролируя работу локомотива, а также показания светофоров, сигнальных знаков и указателей для обеспечения максимальной безопасности движения поездов. Женщинам предстоит изучить правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте и правила охраны труда, устройство подвижного состава. Навыки вождения поездов они будут отрабатывать в Екатеринбург-Сортировочном подразделении СУЦПК на специальных тренажерах, полностью имитирующих кабины электровозов грузового типа 2ЭС6, 2ЭС10 и пассажирского типа ЭП2К. Практику пройдут на своих будущих рабочих местах.

Вид из кабины машиниста Фото: РЖД-дизайн

Напомним, ОАО «РЖД» объявило набор на обучение и дальнейшее трудоустройство женщин в качестве помощников машиниста. Обучение будет проходить в учебных центрах ОАО «РЖД» в трех городах – в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Кандидаты должны быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего общего. Отбор состоит из нескольких этапов, которые позволят определить готовность претендента в будущем к работе на железнодорожном транспорте. Обязательным условием является прохождение предварительного медицинского обследования, в том числе психофизиологического освидетельствования.

Желающие получить новую профессию должны быть готовы к временной смене места жительства, в период учебы в очной форме будет выплачиваться стипендия и предоставляться общежитие.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте компании в разделе «Работа в РЖД» или по телефону Единого информационного ресурса «Горячая линия» (с 8.00 до 17.00 по московскому времени): 8-800-100-1520.