2020-06-19T11:45:30+03:00
Общество

Больнице на севере Урала подарили КТ для выявления «коронавирусных» пациентов

С помощью него можно раньше заметить COVID-19 в организме
Мария Трапезникова
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Фото: региональный департамент информполитикиФото: региональный департамент информполитики
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В канун Дня медицинского работника Серовской горбольнице подарили новый компьютерный томограф. Это современный 32-срезовый аппарат, установленный в приемном отделении, который позволит значительно ускорить обследование жителей пяти городских округов: Серовского, Сосьвинского, Гаринского, Новолялинского и Верхотурского.

- Томограф имеет более расширенный функционал, более высокую разрешающую способность и скорость сканирования. Установленное на нем ПО позволит нашим врачам освоить новые методики и способы диагностики, а, значит, и более качественно осуществлять диагностику и лечение пациентов, - рассказал главврач Серовской горбольницы Иван Болтасев.

Большую помощь томограф окажет и в борьбе с коронавирусом – аппарат помогает оперативно и точно установить степень поражения и начать лечение. Во многих случаях это уже позволило спасти жизни пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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