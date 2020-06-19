Больнице на севере Урала подарили КТ для выявления «коронавирусных» пациентов
В канун Дня медицинского работника Серовской горбольнице подарили новый компьютерный томограф. Это современный 32-срезовый аппарат, установленный в приемном отделении, который позволит значительно ускорить обследование жителей пяти городских округов: Серовского, Сосьвинского, Гаринского, Новолялинского и Верхотурского.
- Томограф имеет более расширенный функционал, более высокую разрешающую способность и скорость сканирования. Установленное на нем ПО позволит нашим врачам освоить новые методики и способы диагностики, а, значит, и более качественно осуществлять диагностику и лечение пациентов, - рассказал главврач Серовской горбольницы Иван Болтасев.
Большую помощь томограф окажет и в борьбе с коронавирусом – аппарат помогает оперативно и точно установить степень поражения и начать лечение. Во многих случаях это уже позволило спасти жизни пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»