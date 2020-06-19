Прокуратура запустила федеральный проект «Сила в правде»
Генеральная прокуратура России запустила федеральный проект «Сила в правде». Он представляет собой телевизионную программу. Она поможет простым людям разобраться в сложных юридических вопросах.
- Телепередача нацелена на разъяснение законодательства на основе примеров реальных событий из жизни граждан: как защитить свои права и отстоять свои интересы, как не стать жертвой преступления, как следует действовать в различных правовых ситуациях, как и куда обращаться за помощью и другие правовые вопросы, - рассказали в генеральной прокуратуре.
Прокуратура запустила проект "Сила в правде".Видео: генеральная прокуратура
Передачи будут выходить на телеканале «Царьград».
ИСТОЧНИК KP.RU