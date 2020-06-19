Прокуратура запустила федеральный проект «Сила в правде»

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:07:34+03:00

В нем будут разъяснять законодательство на простых примерах

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Генеральная прокуратура России запустила федеральный проект «Сила в правде». Он представляет собой телевизионную программу. Она поможет простым людям разобраться в сложных юридических вопросах.

- Телепередача нацелена на разъяснение законодательства на основе примеров реальных событий из жизни граждан: как защитить свои права и отстоять свои интересы, как не стать жертвой преступления, как следует действовать в различных правовых ситуациях, как и куда обращаться за помощью и другие правовые вопросы, - рассказали в генеральной прокуратуре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/785827" frameborder="0"></iframe> Прокуратура запустила проект "Сила в правде".Видео: генеральная прокуратура

Передачи будут выходить на телеканале «Царьград».

ИСТОЧНИК KP.RU