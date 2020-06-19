Мобильный оператор Tele2 вместе с компанией «Ростелеком» подвели итоги первого полугодия в телеком-индустрии

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:17:15+03:00

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Рост потребления интернета и голосового трафика за первые пять месяцев года отметили в компании Tele2. Во время самоизоляции изменилась сама модель потребления – из центра городов трафик сместился в спальные районы. Абоненты мобильного оператора Tele2 стали проводить больше времени в сети, в том числе на развлекательных сервисах. Чтобы поддержать стиль жизни абонентов и сделать их самоизоляцию комфортной и нескучной, оператор создал особое digital-пространство – «Дом по другим правилам», где можно общаться и интересно проводить время. Пользователи из Екатеринбурга вошли в топ-3 рейтинга посещаемости ресурса среди городов России.

«Жизнь наших абонентов в 2020 году перешла в онлайн. Мы продолжаем активно развивать нашу сеть в соответствии с потребностями клиентов – расширяем покрытие и постоянно модернизируем действующую сеть. Так, с начала года мы модернизировали 40% существующих базовых станций 4G в регионе. Новые базовые станции 4G появились в 19 населенных пунктах региона, улучшено покрытие в 168 населенных пунктах. На сегодняшний день сеть 4G мобильного оператора Tele2 доступна для 96% жителей Свердловской области», -

отметил Алексей Уфимцев, руководитель направления клиентского сервиса макрорегиона «Урал» Tele2.

Помимо увеличения технических мощностей, Tele2 предложила своим клиентам ряд опций, направленных на поддержку клиентов в период пандемии.

К примеру, компания запустила бесконтактное подключение к своей сети в салонах связи. При необходимости клиент может зайти в точку продаж и без участия продавца выбрать номер, взять SIM-карту и активировать ее самостоятельно. В апреле количество SIM-карт Tele2, купленных с доставкой на дом, выросло в Свердловской области на 649% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост трафика отметили и провайдеры домашнего интернета. По данным компании «Ростелеком», всего за весну 2020 года пользователи потребили на 40% больше интернет-трафика, чем за этот же период прошлого года. В связи с самоизоляцией и переходом на удаленную работу, на 50% вырос спрос на подключение новых абонентов к сети Интернет – отметил Марат Салахутдинов, представитель компании «Ростелеком».