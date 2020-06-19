«Изъяли 15 тонн спирта»: на Урале вскрыли подпольный цех по изготовлению алкоголя

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:49:16+03:00

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Сотрудники УФСБ России по Свердловской области вскрыли подпольный цех в Заречном, который разливал нелегальный алкоголь. Силовики изъяли больше 15 тонн спиртосодержащей жидкости и 11 263 стеклянных бутылок.

- На них были наклеены фальсифицирующие этикетки водочной и коньячной продукции марок «Хеннесси», «Царская», «Хванчкара», «Казанская» и «Кёнигсберг», - уточнили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. – Силами правоохранительных органов задержано 13 работников производственного цеха, которые являются иностранными гражданами.

Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области

Все материалы были направлены в полицию Заречного для проведения доследственной проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU