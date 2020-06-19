Переломили пополам: в парке XXII Партсъезда, который закрыли на реконструкцию, сломали дерево

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:27:10+03:00

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В Екатеринбурге сегодня ночью, 19 июня, в парке XXII Партсъезда, который не так давно закрыли на реконструкцию, неизвестные сломали дерево. Оно было практически переломлено пополам. Фотографией поделились в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

- Факт провокации зафиксирован. Подрядчик обратился с заявлением в правоохранительные органы, - добавили там.

Напомним, что вокруг благоустройства парка сейчас идут ожесточенные споры. Власти планировали за 250 миллионов установить в нем спортивные и детские площадки, продолжить велодорожки и построить малые архитектурные формы в виде скамеек и урн. Однако местные жители выступили против такого, объяснив, что это только «задушит» парк и испортит его экосистему.

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ИСТОЧНИК KP.RU