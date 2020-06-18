2020-06-18T18:25:10+03:00
Общество

Во время парада Победы 2020 домой к ветеранам придут волонтеры. Зачем: отвечает мэр Екатеринбурга

Глава города в эфире радио «Комсомольская правда» (92.3 FM) объяснил, как ветераны Великой Отечественной войны смогут «поприсутствовать» на параде
Данил СВЕЧКОВ
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92,3FM).Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92,3FM).Фото: Алексей БУЛАТОВ
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24 июня в Екатеринбурге состоится парад Победы 2020. Из-за пандемии коронавируса он будет несколько отличаться от того, к чему мы привыкли. Так, ветераны Великой Отечественной войны лично поприсутствовать на нем не смогут. Однако они будут находиться на нем виртуально.

- К ветеранам домой придут волонтеры и включат для них видеосвязь, - объяснил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире радио «Комсомольская правда» (92.3 FM). - На площади 1905 года будут стоять огромные видеоэкраны. Ветераны смогут в режиме реального времени видеть все, что там происходит. Участники парада смогут видеть ветеранов. Это новый опыт.

Также в Свердловской области военнослужащие Центрального военного округа продолжают лично поздравлять каждого ветерана. Солисты ансамбля песни и пляски устраивают для них концерты с чаепитием во дворах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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