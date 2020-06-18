2020-06-18T17:21:47+03:00
Общество

Александр Высокинский рассказал, как пройдет День города-2020 в Екатеринбурге

Ночь музыки планируют провести параллельно с Днем города
Алина СУРИНА
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Александр Высокинский считает, что к Дню города ограничительные меры из-за коронавируса могут быть снятыАлександр Высокинский считает, что к Дню города ограничительные меры из-за коронавируса могут быть снятыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава города Александр Высокинский в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» (92,3 FM) рассказал, как будет проходить День города-2020. По его словам действующие сейчас меры ограничения из-за коронавирусной инфекции, наверное, закончатся и праздник для горожан можно будет провести в обычном формате.

- Будем пробовать провести День города в полномасштабном режиме. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, - рассказал Александр Высокинский.

Также сейчас рассматривается возможность во время празднования Дня города-2020 провести Ночь музыки, которая обычно проходит в последние выходные июня. Напомним, что ранее об этом на своей странице в Instagram писал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Также глава города в интервью отметил, что в программу Дня города включат раздел, посвященный 75-летию Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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