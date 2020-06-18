Александр Высокинский рассказал, как пройдет День города-2020 в Екатеринбурге
Глава города Александр Высокинский в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» (92,3 FM) рассказал, как будет проходить День города-2020. По его словам действующие сейчас меры ограничения из-за коронавирусной инфекции, наверное, закончатся и праздник для горожан можно будет провести в обычном формате.
- Будем пробовать провести День города в полномасштабном режиме. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, - рассказал Александр Высокинский.
Также сейчас рассматривается возможность во время празднования Дня города-2020 провести Ночь музыки, которая обычно проходит в последние выходные июня. Напомним, что ранее об этом на своей странице в Instagram писал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Также глава города в интервью отметил, что в программу Дня города включат раздел, посвященный 75-летию Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU