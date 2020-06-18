2020-06-18T16:13:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области за сутки провели 9 598 исследований проб на коронавирус

За все время пандемии в регионе провели 443 327 исследований
Алина СУРИНА
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Пробы для исследований берут у людей, имеющих показания для тестированияПробы для исследований берут у людей, имеющих показания для тестированияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за сутки провели 9 598 исследований проб на коронавирус. Данные предоставил региональный оперштаб. Анализы, по которым выявляют заражение берут только у тех, у кого для этого есть показания: либо симптомы ОРВИ или пневмонии, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с возможными зараженными.

- По данным на 18 июня, за минувшие сутки в Свердловскои области проведено 9 598 исследований проб на коронавирус, забранных у людеи , имеющих показания для тестирования. Обследовано 8 962 человека, - рассказали в оперштабе.

За все время пандемии в регионе провели 443 327 исследований. Медики обследовали 412 325 человек. Напомним, что за сутки в Свердловской области зафиксировали еще 231 случай коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 10 247 зараженных. Сейчас 91 человек находится в тяжелом состоянии, 560 пациентов в состоянии средней тяжести. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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