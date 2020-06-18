2020-06-18T15:10:10+03:00
Происшествия

Сами пустили в квартиру: в Екатеринбурге лжесоцработники обокрали пенсионеров на 300 тысяч

В квартире воры находились около 15 минут
Мария Трапезникова
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Сейчас делом занимается полицияСейчас делом занимается полицияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшим днем, 17 июня, в полицию Екатеринбурга позвонила женщина, которая рассказала, что какие-то неизвестные обокрали ее пожилых родителей на 300 тысяч. Дело было так: около 13:00 к пенсионерам пришли две незнакомые женщины, которые представились соцработниками. Они объяснили, что супругам положены подарки – в руках у пришедших и правда был пакет.

- Пока пожилой мужчина разговаривал с одной из подозреваемых, его супруга находилась в другой комнате, вторую гостью никто не контролировал, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – В процессе общения выяснилось, что визитеры якобы ошиблись квартирой, после чего они поспешили удалиться.

В общем, в квартире они находились около 15 минут. Вечером к старикам приехала их дочь, которая хотела взять денег, чтобы купить родителям продукты. Однако на привычном месте в шкафу денег не оказалось. Исчезла и та сумма, которую супруги откладывали на похороны. Узнав о том, что в гости к ее родителям приходили неизвестные «соцработники», женщина сразу позвонила в полицию.

- Позже пенсионеры так и не смогли вспомнить, заходила ли вторая женщина в комнату, где хранились деньги. Из примет старики запомнили лишь рост одной из подозреваемых – около 170 сантиметров и короткие волосы, - рассказали в полиции. – Обе женщины были в медицинских масках и перчатках.

Интересно, что пенсионеры неоднократно слышали от своей дочери о мошенниках, которые обворовывают пожилых людей. Но, несмотря на это, все равно пустили незнакомцев в дом. По факту кражи полиция завела уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и лица, причастные к краже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сами пустили в квартиру: в Екатеринбурге лжесоцработники обокрали пенсионеров на 300 тысяч
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