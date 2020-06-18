В Екатеринбурге коллекторы заплатят 100 тысяч за частые звонки

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:54:26+03:00

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В августе 2018 года жительница Свердловской области заключила договор займа с микрофинансовой компанией «4финанс». Она долго не могла погасить долг, и с мая 2019 года ей начали поступать звонки от коллекторов. Тогда женщина обратилась за помощью к приставам, было начато административное расследование.

- Было установлено, что в нарушение ФЗ, предписывающего кредитору общаться с должником по телефону не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю, не более восьми раз в месяц, количество звонков в иные дни доходило до шести, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – В период с 20 мая по 1 июня прошлого года женщина получила 18 звонков от коллекторов.

В связи с этим суд решил оштрафовать кредиторов на 100 тысяч рублей. Однако компания не согласилась и попыталась оспорить решение в областном суде. Представить организации ссылался на соглашение, заключенное с заемщиком, предусмотривающее частоту взаимодействия.

Вот только по закону подобные соглашения могут быть заключены только с должником, который имеет просроченные долги. На дату подписания договора женщина таковой не являлась. Поэтому Свердловский областной суд оставил решение без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU