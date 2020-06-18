В Екатеринбурге построят дачный поселок на 315 домов

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:31:15+03:00

В нем смогут жить около 915 человек

Изменить размер текста: A A

В южной части Екатеринбурга, недалеко от Горного Щита, планируют построить дачный поселок на 315 домов. Информация опубликована на портале городской мэрии – там же сейчас проходят общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории. Согласно документации, в них смогут жить 915 человек.

Общая площадь будущего поселка – 115 гектаров, под дачную застройку отведено почти 44 гектара.

Фото: проектная документация

- Рассматриваемая территория располагается в юго-западной части Екатеринбурга, рядом с планировочным районом «Горнощитский Луч». Расстояние от центра Екатеринбурга до исследуемой территории – 22 километра, - сообщается в документации. – Связь с центром осуществляется по трассе «Екатеринбург – Полевской».

Кроме того, рядом с жд путями планируется построить трассу до поселка Верхний Уфалей. И, в связи с расширением города, в будущем Полевской тракт приобретет статус магистральной улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU