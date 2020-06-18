Свердловский губернатор рассказал, продлят ли работающим пенсионерам старше 65 лет больничные

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:01:02+03:00

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В Свердловской области продолжается режим самоизоляции – пока что до 22 июня. И, несмотря на некоторые послабления, которые были введены 8 июня, многие предприятия по-прежнему не работают. Больше всего в зоне риска находятся пенсионеры старше 65 лет. Специально для них Правительством РФ были введены оплачиваемые больничные.

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что отменять самоизоляцию для пенсионеров пока нельзя, поскольку этого не позволяет эпидситуация.

- Буквально на днях президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о реализации мер поддержки экономики и соцсферы говорил об этом – оставаться дома людям старше 65 лет рекомендуют во многих регионах страны, работать они не могут и нуждаются в поддержке, - написал на своей странице в Instagram губернатор.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано больше 10 тысяч заболевших, из них 60 человек погибли и еще больше четырех тысяч – поправились.

ИСТОЧНИК KP.RU