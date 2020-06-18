2020-06-18T13:35:40+03:00
Общество

Почему в Свердловской области не снимают самоизоляцию: отвечает губернатор Евгений Куйвашев

В инфекционных госпиталях региона занято порядка 81,4% коек
Мария Трапезникова
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Каждый день скорая помощь в Екатеринбурге выезжает на 1380-1420 вызововКаждый день скорая помощь в Екатеринбурге выезжает на 1380-1420 вызововФото: Алексей БУЛАТОВ
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В инфекционных госпиталях Свердловской области на сегодняшний день занято порядка 81,4% коек для больных коронавирусом и пневмонией. На стационарном лечении находятся 2 615 пациентов с COVID-19, 1 768 – с внебольничными пневмониями, 573 – с признаками ОРВИ и с подозрениями на пневмонию. Данные озвучил в своем Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

Всего в регионе организованы специальные инфекционные госпитали на базе 38 медицинских организаций, временный госпиталь организован в МВЦ «Екатеринбург Экспо». Всего организовано 6 088 коек.

- Каждый день скорая помощь в Екатеринбурге выезжает на 1380-1420 вызовов. Из них более 400 – к пациентам с коронавирусом, - написал губернатор. – Всего на станции скорой медпомощи развернуто 118 бригад, из них 22 – переведены на работу с коронавирусом. Дополнительно в пандемию было организовано еще семь «ковидных» бригад.

Именно поэтому в Свердловской области по-прежнему не отменяются ограничения. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано больше 10 тысяч заболевших. Из них 60 человек погибли, еще больше четырех тысяч медикам, к счастью, удалось поставить на ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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