Юному уральцу, потерявшему родителя, выплатили пенсию только после вмешательства прокуратуры
На границе Свердловской области, в Качканаре, прокуратура проверила соблюдение требований ФЗ о пенсионном обеспечении. Это решили сделать после обращения законного представителя ребенка, который потерял одного из родителей.
- В конце прошлого года ребенку прекратили выплачивать страховую пенсию по случаю потери кормильца, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Вместе с тем установлено, что на момент прекращения выплаты основания, предусмотренные законодательством о страховых пенсиях, отсутствовали.
Тогда прокуратура в адрес руководителя регионального территориального подразделения Пенсионного фонда РФ внес представление с требованием устранить все нарушения. И только после этого ребенку снова начала приходить пенсия – ему выплатили долг, образовавшийся с конца прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU