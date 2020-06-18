Юному уральцу, потерявшему родителя, выплатили пенсию только после вмешательства прокуратуры

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:30:07+03:00

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На границе Свердловской области, в Качканаре, прокуратура проверила соблюдение требований ФЗ о пенсионном обеспечении. Это решили сделать после обращения законного представителя ребенка, который потерял одного из родителей.

- В конце прошлого года ребенку прекратили выплачивать страховую пенсию по случаю потери кормильца, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Вместе с тем установлено, что на момент прекращения выплаты основания, предусмотренные законодательством о страховых пенсиях, отсутствовали.

Тогда прокуратура в адрес руководителя регионального территориального подразделения Пенсионного фонда РФ внес представление с требованием устранить все нарушения. И только после этого ребенку снова начала приходить пенсия – ему выплатили долг, образовавшийся с конца прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU