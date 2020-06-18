2020-06-18T12:00:31+03:00
Общество

За сутки в Каменске-Уральском не нашли ни одного заболевшего

Всего за сутки в регионе зафиксировали 231 зараженного
Мария Трапезникова
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За сутки в Каменске-Уральском не нашли ни одного заболевшегоЗа сутки в Каменске-Уральском не нашли ни одного заболевшегоФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Каменске-Уральском не подтвердился ни один случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб. Но, вместе с тем, новых заболевших обнаружили в других муниципалитетах – в больше всего в Екатеринбурге (+163). Всего за сутки прирост в 231 человека.

Новыми пациентами стали жители Березовского, Арамильского ГО, Дегтярска, Нижнего Тагила, Полевского, Североуральского, Шалинского ГО, Первоуральска, Ревды, Староуткинска, поселка Малышева, Невьянска, Нижней Туры и других муниципалитетов. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 10 247 случаев заражения.

В тяжелом состоянии находится 91 пациент, из них 38 – на аппаратах ИВЛ. В регионе 60 погибших и 4 853 выздоровевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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