18 Июнь 2020 2020-06-18T10:49:47+03:00

От коронавируса за сутки погибли еще три уральца Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области за сутки подтвердились еще трое погибших от коронавируса. Таким образом, в регионе официально зафиксировано 60 смертей. Кроме того, за минувший день был выявлен 231 случай COVID-19. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+163).

Всего в регионе с начала пандемии – 10 247 заболевших. Состояние 91 пациента оценивается как тяжелое, из них 38 – на аппаратах ИВЛ.

Кроме того, медикам удалось поставить на ноги еще 196 человек. Всего уральские врачи вылечили 4 853 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU