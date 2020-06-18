От коронавируса за сутки погибли еще три уральца
В Свердловской области за сутки подтвердились еще трое погибших от коронавируса. Таким образом, в регионе официально зафиксировано 60 смертей. Кроме того, за минувший день был выявлен 231 случай COVID-19. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+163).
Всего в регионе с начала пандемии – 10 247 заболевших. Состояние 91 пациента оценивается как тяжелое, из них 38 – на аппаратах ИВЛ.
Кроме того, медикам удалось поставить на ноги еще 196 человек. Всего уральские врачи вылечили 4 853 пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU
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